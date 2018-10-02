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Köpekli saldırgan, bacağından tabancayla vurup kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yanında köpeği olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobilinden inen Mehmet K.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Köpekli saldırgan, bacağından tabancayla vurup kaçtı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yanında köpeği olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobilinden inen Mehmet K.'yi tabancayla bacağından vurdu. Kaçan saldırgan aranırken, köpeği parkta bulundu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı'nda meydana geldi. Alman Konsolosluğu yakınında park ettiği 07 ABF 371 plakalı otomobilinden inen Mehmet K.'ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla 3 el ateş etti. Mehmet K. bacağından vurulurken, olay anında yanında köpek bulunan saldırgan, koşarak kaçtı. Konsoloslukta görevli polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mehmet K., ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Mehmet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
KÖPEĞİNİ BIRAKIP KAÇTI
Olaydan sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan ve inceleme yapan polis, olay yerinde 3 boş kovan, anahtarlık ve saldırganın yanındaki köpeğe ait olduğu belirlenen tasma buldu. Saldırgana ait köpek ise olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir parkta bulundu.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

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Köpekli saldırgan, bacağından tabancayla vurup kaçtıKöpekli saldırgan, bacağından tabancayla vurup kaçtı

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