Köpekten bulaşan hastalığa karşı farkındalık projesi

Amaçlarının kamuoyunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Altıntaş, İzmir ve 10 ilçesinde öğrenciler, yetişkinler ve sağlık çalışanları için eğitim seminerleri düzenleyeceklerini, hastalığın görülme sıklığının tespiti için saha araştırması yapacaklarını, insanlarda ve hayvanlarda sebep olduğu ekonomik kayıpları tespit edeceklerini belirtti.

Hastalığın köpeğin dışkısında bulunan parazitlerin toprak ya da yere yakın sebze meyvelere bulaşması yoluyla insana geçtiğini, başta karaciğer olmak üzere bütün iç organlara kan yoluyla bulaşabildiğini belirten Altıntaş, hastalık tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilen sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, yaptığı sunumda, hastalığın Türkiye'de yaygın olmasına rağmen halk arasındaki bilinirliğinin düşük olduğunu ifade etti.

İZMİR (AA) - Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, "kist hidatik" hastalığına karşı tam etkili bir ilaç ya da aşının olmadığını belirterek hastalığın tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşısının olmamasının, hastalığın yaygın olmasını kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayarak proje kapsamında hastalığın artık korkulan değil korunabilecek bir hastalık haline gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

Kist hidatiğin klinik olarak çok fazla belirti veren bir hastalık olmadığını vurgulayan Altıntaş, parazitin yerleştiği organa göre belirti verdiğini, karaciğere yerleşirse sırtta ya da karında ağrı, kusma ve bulantı, akciğere yerleşirse göğüste ağrı, solunum güçlüğü, kan tükürme gibi şikayetlere yol açabildiğini dile getirdi.

- "Aşı çalışmaları desteklenmeli"

Hastalığın genel olarak rastlantısal bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Altıntaş, "Hastalık çok karakteristik belirtisi olmayan, genellikle bir hekime başka bir şikayetle gidip de ortaya çıkan bir hastalık. Onun için saha çalışmaları, ultrason taramaları, hayvanlardaki yaygınlığın, hangi bölgelerde ne kadar yaygın olduğunun belirlenmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Kistin büyüklüğüne göre tedavi şeklinin değiştiğine değinen Altıntaş, şunları kaydetti: