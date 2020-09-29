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Köpekten kaçan bisikletli kamyonete çarptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde bisikletle dolaşırken karşısına çıkan sokak köpeğinden kaçmak isteyen 14 yaşındaki Halilcan Güren, kamyonete çarptı. Kafasından ağır darbe alan Güren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun son anları kameralara yansıdı.

Köpekten kaçan bisikletli kamyonete çarptı!

Bergama ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen, 20 Eylül 2020 tarihinde bisikletiyle gezmek için sokağa çıktı. İddialara göre, bu sırada sokakta bulunan köpekler Halilcan’a saldırdı. Panik halinde bisikletiyle kaçmaya çalışan Halilcan, yokuş aşağı hızla giderken bu kez önüne başka bir sokak köpeği çıktı. Sokak köpeğine çarpmamak için bisikletin direksiyonunu kıran Halilcan, yol kenarında park halinde duran kamyonete çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kafasına darbe alan Halilcan, yere yığıldı. Daha sonra Halilcan Gürgen'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 yaşındaki Halilcan, Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen'in kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iddialara göre sokak köpeklerinden kaçan Gürgen, bisikletiyle yokuş aşağıya iniyor. Bu sırada Gürgen'in karşısına bir başka sokak köpeği çıkarken, o sırada 14 yaşındaki Gürgen bisikletin direksiyonunu kırarak hızla park halindeki kamyonete çarpıyor. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıyor.

İHA

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