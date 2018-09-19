Köpekten kaçarken canından oluyordu

Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İnönü Caddesi üzerinde evine gitmekte olan İ.İ. (19) caddede yürüdüğü esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpeğin ısırmaması için kaçmaya çalışan genç Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası arka kısmında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Hizmet binasının arka bölümünde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı İ.İ. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı
Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü
Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!
Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
iOS yayınlandı! Bakın neler değişiyor neler?
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum