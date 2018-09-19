HABER

Köpekten kaçarken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 06:37 | Son Güncelleme

Malatya'da sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışan genç yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İnönü Caddesi üzerinde evine gitmekte olan İ.İ. (19) caddede yürüdüğü esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırmaması için kaçmaya çalışan genç Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası arka kısmında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Hizmet binasının arka bölümünde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı İ.İ. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybettiKocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti
Pencerede sigara içerken üçüncü kattan düştüPencerede sigara içerken üçüncü kattan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya sokak köpeği köpek saldırması

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.