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Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia Kallı toprağa verildi: İnşallah son olur

12.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 5 Mart günü köpeklerden kaçarken araç çarpması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Kallı Muğla'da toprağa verildi. babası Emin Kallı, "Bu inşallah son olay olur. Bu hadiseler her yerde oluyor. Bizim canımız yandı, inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın. Yetkililerimiz bu işe el atsınlar'' dedi.

Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia Kallı toprağa verildi: İnşallah son olur

Olay, 5 Mart günü akşam saatlerinde, Isparta'da, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup, yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

TEDAVİSİNİN 7'NCİ GÜNÜNDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Genç kız, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

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Kallı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Muğla’nın Milas ilçesine getirildi. Rabia için bugün öğle vakti Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazede Rabia'nın tabutunun üzerine beyaz tülbent örtüldü. Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Rabia Kallı’nın cenazesi, Milas Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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''İNŞALLAH SON OLUR''

Rabia Kallı’nın babası Emin Kallı, "Bu inşallah son olay olur. Bu hadiseler her yerde oluyor. Bizim canımız yandı, inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın. Yetkililerimiz bu işe el atsınlar. Devlet bu sürecin takipçisi oluyor. İnşallah bir daha böyle bir hadiseler yaşanmaz" dedi.

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(DHA)


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