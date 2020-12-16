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Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü

16.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki TIR çarptı.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

DHA

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