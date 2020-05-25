HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpekten korkan kadın motosikletten düştü!

Köpekten korkan kadın motosikletten düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 12:59 | Son Güncelleme

Denizli’de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü.

Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildiKahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
1/

En Çok Okunan Haberler

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kısa Bayram mesajları

Kısa Bayram mesajları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Diğer Haberler
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk

Kayıp dağcıdan 13 gündür haber alınamıyor

Ekipler gece gündüz demeden onu arıyor

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar görüldü, 23 kişi karantinada

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Bakan Akar duyurdu! Irak ve Suriye'de teröre ağır darbe

Irak ve Suriye'de teröre ağır darbe

Cem Uzan 59 yaşında dede oldu: Bayram şekeri oğlum ve gelinimden

Cem Uzan 59 yaşında dede oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.