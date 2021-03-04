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  4. Köpekten korkan motosikletli otomobile çarptı: 1 yaralı

Köpekten korkan motosikletli otomobile çarptı: 1 yaralı

04.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Antalya’da köpekten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet, ticari araçla çarpıştı.

Antalya’da köpekten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet, ticari araçla çarpıştı. Kazada devrilerek asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan İzmirli’nin kullandığı 07 LY 638 plakalı motosiklet, yol kenarındaki köpeğin havlayarak ve koşarak gelmesi üzerine Ezgi Bahçealtı’nın kullandığı 07 AFA 688 plakalı ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan motosikletin aşırı hızlı olduğu, yol kenarındaki köpeğin havlaması ve ticari aracı görünce frene basarak devrilmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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