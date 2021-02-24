HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpekten korkup çıktığı ağaçtan itfaiye indirdi

Köpekten korkup çıktığı ağaçtan itfaiye indirdi

24.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evden kaçarak indiği sokakta köpekten korkunca çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, İzmit ilçesi Pertev Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evden kaçarak indiği sokakta köpekten korkunca çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, İzmit ilçesi Pertev Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçarak sokağa çıkan kedi, cadde üzerinde sokak köpekleriyle karşılaşınca korkarak bir ağaca çıktı. Cami önündeki çam ağacına çıkan kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile ağaca ulaşarak kediyi kurtardı. İtfaiye erinin kucağında yere inen kedi, sahibine teslim edildi. Evden kaçan kedisine kavuşan vatandaş, yardımları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum!Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum!
Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Amasya'dan kahreden haber! 6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: 1 Mart'ta açılıyor mu? Restoran, kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum!

Son Dakika: Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Bir türlü kalkmadı, ekipler alarma geçti

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.