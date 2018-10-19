Köpekten yavru kediye anne şefkati

İstanbul’da bir cadde ezeli düşman olarak bilinen bir köpek ile yavru bir kedinin dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Cadde üzerinde sevimli köpeğin, annesini kaybeden yavru kediyi adeta annesi gibi emzirmesi şaşkına çevirdi. Sevimli köpeğin kediyi emzirdiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Karnını doyuran yavru kedinin sevimli köpeğin bir an bile yanından ayrılmaması dikkat çekti. Sevimli köpeğin adeta kedinin annesi gibi şefkat gösterdiği o anlar ise kameraya yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, bir köpeğin kediyi emzirdiği ve kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığı görülüyor. (İHA)
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