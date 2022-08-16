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Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz mi?

16.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Trabzonspor, Kopenhag'a UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu mücadelesinde konuk olacak. Futbolseverler İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşmaya saatler kala internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz mi? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu mücadelesi Kopenhag Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi...

Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz mi?

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi heyecanla bekleniyor. Karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz mi? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenler...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı 16 Ağustos 2022 Salı günü Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'de oyanancak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyoır.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz mi?

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ MİCHAEL OLİVER KİMDİR?

Michael Oliver 20 Şubat 1985 yılında Ashington, Northumberland, İngiltere'de dünuyaya gelmiştir.

Michael Oliver henüz çocuk yaştayken babasının sayesinde hakemliğe ilgi duymaya başladı.

Ulusal düzeyde hızlıca yükselen ve takvimler 2007'i gösterdiğibde 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda engenç final yöneten İngiliz hakem olan Michael Oliver, kısa sürede başarısıyla hakem camiasında adından söz ettirmiştir.

Öte yandan Michael Oliver'ın Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahip olduğu biliniyor.

Michael Oliver, Arsenal ve Manchester City arasındaki 2014 FA Community Shield maçını yönetmiştir.

Arsenal maçı 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag
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