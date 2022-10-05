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Kopenhag-Trabzonspor maçına doğru

05.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor, grubun en güçlü ve grup liderliğine aday olan takımı." -"Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Bu oyuncunun değerinden bir şey kaybettiği anlamına gelmez."

MONACO (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, gruptan çıkma konusunda en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın II. Louis Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen Başkan Ağaoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, Monaco maçının kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Mutlaka puan almamız lazım. Puan aldığımız takdirde beraberlik veya 3 puan bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Gruptan çıkma adına kolaylaştıracak. Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor, grubun en güçlü ve liderliğine aday olan takımı. Kadro yapısı olarak baktığınız zaman, kalitemiz ortada. İnşallah yarın arzu ettiğimiz sonucu buradan alarak ayrılırız." dedi.

Trabzonspor'un Avrupa'da önceki başarılarından uzak bir görüntü verdiği ve bu sezon neler yapabileceği yönündeki bir soru üzerine Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bırakın Avrupa'yı biz ligi unutmuştuk 10 senedir. Kulübün kapısından içeri kupa girmiyordu. Kendi ligimizden uzaklaşmıştık. Liginizden uzaklaştığınız yerde doğal olarak Avrupa'dan da uzaklaşırsınız. Avrupa sizin liginizden düşük olan ligler değil. Önce kendi ligimize ağırlığımızı koyduk. Eğer farkındaysanız son 4 senedir analizi yapılacak olursak Türkiye ligi olarak her anlamda güçlü Trabzonspor var. En fazla maç kazanan, en fazla puan kazanan, en fazla kupa kazanan takım. Dolayısıyla kendi liginizde sağlam çıktığınız takdirde Avrupa kupalarının kapısı size açılıyor. Türk takımları olarak Avrupa'da oldukça irtifa kaybettik. Kendi ligimizden sonra Avrupa'da inşallah iyi bir başlangıç olur. Gruptan çıkmayı çok istiyoruz. Bunu başaracağımıza, hocamıza, oyuncumuza inancımız benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın tam. İnşallah bu dünya kupası arasına girerken de grup lideri olarak son 16'ya kalıp yolumuza devam ederiz."

-"Şampiyonluk sonrası sendromu var"

Ligin 8 haftalık dönemine ilişkin de düşüncelerini açıklayan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şampiyonluk sonrası sendromu var. Bu bir realite. Geçen sene Beşiktaş, ondan önce Başakşehir yaşadı. Şampiyon oldu, ondan sonra çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu bize özgü bir şey değil. Liverpool, şampiyon oldu. Bir sonraki sene aldığı saha sonuçları bir önceki sene ile karşılaştırdığınız zaman 20 puan farkla şampiyon olan Liverpool'dan eser yoktu. Aynı şekilde Lille, geçen sene onlarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Ben bunu şampiyonluk sonrası sendromu olarak değerlendiriyorum. Sakatlıklar çok canımızı yaktı artı bizim hazırlık dönemimizde biraz dezavantajlı süreç yaşadık. Avrupa Milletler Kupası nedeniyle 9 oyuncumuz kampa katılamadı. Kadroya yeni katılan arkadaşlarımız da bazı nedenlerden dolayı hazırlık dönemine yetiştiremedik."

"Bunların en başında ekonomik nedenler var." diyen Ağaoğlu, "3 milyon avro verdiğimiz oyuncunun bonservis pazarlığı 12 milyon avrodan başlamıştı. Biz, o kadar para verecek durumda değiliz, ama istediğimiz oyuncuyu gecikmeli aldık. Uyum süreciyle ilgili dezavantaj oldu. Sezon başında favori gösterilen takımların hepsi o ilk grubun içinde yer alıyor. 8. haftadaki bir puanlık fark çok önemli değil." ifadelerini kullandı.

-"Uğurcan, Trabzonspor'un en önemli varlıklarından bir tanesi"

Ağaoğlu, son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilen kaleci Uğurcan Çakır'a destek verdi.

Uğurcan'ın eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösteren Ağaoğlu, "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Bunlar her futbolcu için geçerli. Bu oyuncunun değerinden bir şey kaybettiği anlamına gelmez. Uğurcan takımın kaptanı kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi. Bana Uğurcan ile ilgili soru sorduğunuzda övgü dolu sözlerin haricinde bir şey sarf etmem. Dün böyle, bugün de böyle, yarın da öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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