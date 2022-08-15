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Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver kimdir? Michael Oliver nereli ve kaç yaşında?

15.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver, 15 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Parken Stadı'nda Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Peki Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver ile ilgili merak edilenler...

Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver kimdir? Michael Oliver nereli ve kaç yaşında?

Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Peki Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver kimdir? İşte Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'de oyanancak Kopenhag Trabzonspor maçının hakemi Michael Oliver'ın hayatı ve biyografisi...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ MİCHAEL OLİVER KİMDİR?

Michael Oliver 20 Şubat 1985 yılında Ashington, Northumberland, İngiltere'de dünuyaya gelmiştir.

Michael Oliver henüz çocuk yaştayken babasının sayesinde hakemliğe ilgi duymaya başladı.

Ulusal düzeyde hızlıca yükselen ve takvimler 2007'i gösterdiğibde 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda engenç final yöneten İngiliz hakem olan Michael Oliver, kısa sürede başarısıyla hakem camiasında adından söz ettirmiştir.

Öte yandan Michael Oliver'ın Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahip olduğu biliniyor.

Michael Oliver, Arsenal ve Manchester City arasındaki 2014 FA Community Shield maçını yönetmiştir.

Arsenal maçı 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştur.

MM

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'de oyanancak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyoır.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Trabzonspor Kopenhag michael oliver
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