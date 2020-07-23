Kopmalara son: Karşınızda iPhone 12'nin Lightning kablosu!

Apple iPhone 12 ile iPhone tarihindeki birçok şeyi değiştirmeye hazırlanıyor. Ancak Apple'ın iPhone 12 ile değiştireceği tek şey iPhone 12'nin içinde yer almıyor. Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre Apple, iPhone 12'nin kutusunda da bazı değişiklikler yapacak. Bu değişikler kapsamında iPhone 12'nin kutusundan iPhone şarj adaptörü çıkmayacak. Peki Apple'ın yapacağı değişiklikler bitti mi? Tabi ki hayır.

APPLE İPHONE LİGHTNİNG KABLOSUNU YENİLİYOR

Lightning kablosu da Apple tarafından yenilecek. Fakat birçok iPhone kullanıcısının kolay koptuğunu söylediği bu kablo, iPhone şarj adaptörü ile aynı kaderi paylaşmayacak. Bunun yerine Apple Lightning kablosunu kullanıcıların istediği şekilde yenileyerek iPhone 12'nin kutusuna koyacak. L0vetodream'in paylaştığı fotoğraflara göre ise iPhone'ların şarj olmasına ve data aktarımı yapmasına imkan sağlayacak olan Lightning kablosu örgülü olacak. En azından onun paylaştığı ve iPhone 12 ile gelecek yeni Lightning kablosuna ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar bunu gösteriyor.

İŞTE YENİ LİGHTNİNG KABLOSUNUN FOTOĞRAFLARI

iOS ve Apple konusunda son zamanlarda yaptığı sızıntılarla tanınan ünlü Twitter kullanıcısı, yeni iPhone 12 lightning kablosunun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda bizi örgülü bir yapıda hazırlanan, bir ucu Lightning diğer ucu ise Type-C olan bir kablo karşılıyor. Peki beyaz kablonun yanındaki siyah lightning kablosu da neyin nesi?