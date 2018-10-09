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Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:44 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da beton trafo kabini yüklü TIR, 100 Yıl köprüsü altına sıkıştı.  Kaza saat 10.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bağcılar 100 Yıl Köprüsü Aksaray istikametinde meydana geldi.

Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - BAĞCILAR'da beton trafo kabini yüklü TIR, 100 Yıl köprüsü altına sıkıştı.
Kaza saat 10.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bağcılar 100 Yıl Köprüsü Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Fatih'e iki adet beton trafo kabini taşıyan Zafer Elmas kontrolündeki TIR köprü altına çarparak sıkıştı. Çarpanın etkisiyle trafo kabininin çatı kısmını oluşturan beton blok yerinde sökülerek yola devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kimsenin yara almadığı kazada ihbar üzerine olay yerine polis ekibi ve vinç sevk edildi.

Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu

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