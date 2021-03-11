Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşak altında bir araç içerisinde hareketsiz hâlde yatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay Hikmet Şahin köprülü kavşağı altında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar köprü altında hafif ticarî bir aracın durduğunu ve içindeki sürücünün hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bir türlü uyandıramadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 yaşında olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Ç’yi hastaneye kaldırıldı. Şahıs ambulansta yapılan müdahaleyle kendine geldi. Sürücünün durumunun iyi olduğu, yapılacak tetkikler neticesinde kalp krizi mi, yoksa baygınlık mı geçirdiği belli olacak.

