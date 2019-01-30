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Köprü altında bir ayağı ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

Karaman’da ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş buldu.Karaman’da sanayide esnaf olan Mustafa Uflaz, ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği veterinerde tedavisini yaptırdı.

Karaman’da ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş buldu.
Karaman’da sanayide esnaf olan Mustafa Uflaz, ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği veterinerde tedavisini yaptırdı. Tedavisini ardından köpeği sahiplenen Uflaz, iş yerinde ona karton kutudan yuva yaptıktan sonra biberonla beslemeye başladı.
Geçtiğimiz Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Karadağ bölgesine doğa yürüyüşüne giden sanayide esnaf olan Mustafa Uflaz, su içmek için bir çeşmenin yanında durduğunu, çeşmeden su içtiği sırada yakındaki köprünün altından çocuk ağlama sesine benzer sesler duyduğunu söyledi.
Arkadaşlarıyla merak ederek sesin geldiği tarafa gittiklerini anlatan Uflaz, "Köpek yavrusu bulduk. İlk başta dikkat etmedik, ayağının bu şekilde kesik olduğuna. Sonradan elimize aldık bunun annesi nerede diye bakındık, annesi yok. Elimize aldığımızda ayağının, kuyruğunun kesik olduğunu gördük. Gezintiyi bıraktık, hemen veteriner hekime geldik. Veteriner arkadaşlar ilgilendi, ayaklarının, kuyruğunun pansumanını yaptılar. Dükkanıma getirdim, dükkanımda bakıyorum, üç gündür bende. Biberon aldık, sütle beraber. Biberonuyla birer saat arayla karnı doyana kadar veriyoruz. Karnı doydu mu uyumaya geçiyor. İş yerimde yuvasını yaptım. Sürekli sıcak tutuyorum, bakıyorum" dedi.
Öte yandan esnaf Uflaz, bunu köpeğe yapan şahıslara da tepki gösterdi.

Köprü altında bir ayağı ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek buldu

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