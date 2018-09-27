Köprü altında bir kişi ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de köprünün altında bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu 10 No'lu köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

