Köprü altında bir kişi ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de köprünün altında bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu 10 No'lu köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, morga kaldırıldı.
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum