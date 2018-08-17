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Köprü altında ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetirkaya Köprüsü altında Kızılırmak Nehri yatağında erkek cesedi bulundu.

Köprü altında ceset bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetirkaya Köprüsü altında Kızılırmak Nehri yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Köprünün altında Kızılırmak Nehri yatağında erkek ait cesedi görenler, polisi aradı. Polislerin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Köprü altında ceset bulundu

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