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Köprü ayağına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, D-100 İstanbul istikametine gitmekte olan Paşa Göç yönetimindeki 34 BOH 154 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak AVM köprüsünün ayağına çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, D-100 İstanbul istikametine gitmekte olan Paşa Göç yönetimindeki 34 BOH 154 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak AVM köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralı sürücü Göç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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