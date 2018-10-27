Köprü ayağındaki köpek, AFAD'ı harekete geçirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi Meriç Köprüsü ayağındaki köpek, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini harekete geçirdi.

Meriç Nehri kenarında bulunan öğretmenevi tesislerindeki vatandaşlar, tarihi köprünün beşinci ayağında bir köpeğin olduğunu görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD arama kurtarma ekibi, nehre şişme bot ile girerek, köpeğin bulunduğu yere gitti. Ekipler yakalama aparatı ile köprü ayağında duran köpeği bota çekmeye çalıştı. Bu sırada aparattan sıyrılan köpek bulunduğu yere tekrar çıktı.

Suya atlayan köpek yüzerek nehir kenarına ulaştı.

Çalışmaları dikkatle izleyen ve cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, köpeğin nehir kenarına çıktığını görünce alkışladı.

Bir süre nehir kenarında duran köpek, yanına gelen başka bir köpekle birlikte buradan uzaklaştı.

Bu arada, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

