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Köprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün denize indirilen Avrupa ve Asya Kule Keson temellerinin ıslak havuzdaki çalışmaları devam ediyor.

Köprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün denize indirilen Avrupa ve Asya Kule Keson temellerinin ıslak havuzdaki çalışmaları devam ediyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli yapılarından biri olan 83,3 metre x 74 metre boyutlarındaki kule keson temellerinin kuru havuzdaki imalatları tamamlanarak, 50 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa Kule Keson Temeli ile 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya Kule Keson temelleri ikinci imalat aşaması olan Islak Havuzda yüzdürme işlemleri eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle 18 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa Ankraj imalatları, Avrupa ve Asya Yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya Kule temeli için çakıl yataklaması tamamlandı, tesviye çalışmaları devam ediyor. Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile beraber 3563 metre zunluğunda, çelik kule yüksekliği 318 metre olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak.
Yapılacak olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.
Toplam 2904 personel ve 161 iş makinesiyle çalışmaları hızla sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de tamamlanacak.

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Köprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyorKöprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyorKöprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyorKöprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyor

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