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Köprü cezalarının iptalini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor. TRT personeli disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri içeren teklifte MTA ruhsatlarına ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklif 15 Temmuz Şehitler köprüsünden hatalı geçişlerin cezaların iptalini içeriyor.

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