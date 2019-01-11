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Köprü geciş cezalarında iade süreci başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019'a kadar kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını, bunun için 28 Şubat'a kadar vergi dairelerine başvurmanın yeterli olacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." ifadesini kullandı.

Albayrak'ın açıklamasında, iade sürecinin detaylarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin çıkarılan kanun gereğince ceza verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tahsil edilen idari para cezalarının iadesi yapılacak.

Başvurular, en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesiyle 28 Şubat'a kadar gerçekleştirilebilecek. İadeler, 29 Mart'a kadar tamamlanacak.

Başvuru dilekçeleri, vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ödemeler için motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sanal POS'u üzerinden veya KGM posta çeki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine hitaben hazırlanacak.

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ceza Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak köprü geçiş

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