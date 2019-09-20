HABER

Köprü korkulukları olası bir faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bilecik’te iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yaşanan trafik kazasında, köprü korkulukları olası bir faciayı önledi.Alınan bilgilere göre, Ensar Emir yönetimindeki 34 CCP 060 plakalı otomobil Küçük Sanayi istikametinden eski otogar yönüne seyir halindeyken Hamsu Köprüsüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Köprü korkulukları olası bir faciayı önledi

Bilecik’te iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yaşanan trafik kazasında, köprü korkulukları olası bir faciayı önledi.
Alınan bilgilere göre, Ensar Emir yönetimindeki 34 CCP 060 plakalı otomobil Küçük Sanayi istikametinden eski otogar yönüne seyir halindeyken Hamsu Köprüsüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ile yaya geçidi arasındaki korkuluklara vurarak durabildi. Kazada yaya geçinden geçen birinin olmaması olası bir faciayı önlerken korkuluklar da eğildi.
Kaza sonrasında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Köprü korkulukları olası bir faciayı önledi

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan adliyeye sevk edildiBıçakla bir kişiyi ağır yaralayan adliyeye sevk edildi
Kahvehanede otururken yaşamını yitirdiKahvehanede otururken yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.