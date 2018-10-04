Köprü korkuluklarının üzerinde şov yapan gencin korkunç sonu

Sosyal medyada kendi hünerlerini paylaşmak için köprü korkuluklarına çıkan genç, korkunç sonu yaşadı. Görüntülerde iki arkadaş köprü korkuluklarının üzerinde yürümeye çalışırken, ön tarafta duran genç bir anda dengesini kaybedip metrelerce yüksekten aşağı düştü.
Hiç kimsenin hesap edemediği feci olay, adrenalin seven gencin arkadaşı tarafından amatör kameraya kaydedildi. aşağı düşen genç ise ağır yaralandı. Görüntülerin nerede çekildiği ve gencin sağlık durumu bilgisi verilmedi. Hünerlerin sergilendiği görüntüleri paylaşmak için çekilen bu videoda, gencin düşüş anı da kaydedilmiş oldu.
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