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Köprü korkuluklarının üzerinde şov yapan gencin korkunç sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Köprü korkuluklarının üzerinde şov yapan gencin korkunç sonu arkadaşı tarafından kayda geçti. Köprü korkulukları üzerinde yürüyebildiğini göstererek hünerlerini sergileyen adrenalin tutkunu iki gençten biri hiç hesap edemediği bir son yaşadı. İşte o anlar.

Sosyal medyada kendi hünerlerini paylaşmak için köprü korkuluklarına çıkan genç, korkunç sonu yaşadı. Görüntülerde iki arkadaş köprü korkuluklarının üzerinde yürümeye çalışırken, ön tarafta duran genç bir anda dengesini kaybedip metrelerce yüksekten aşağı düştü.

Hiç kimsenin hesap edemediği feci olay, adrenalin seven gencin arkadaşı tarafından amatör kameraya kaydedildi. aşağı düşen genç ise ağır yaralandı. Görüntülerin nerede çekildiği ve gencin sağlık durumu bilgisi verilmedi. Hünerlerin sergilendiği görüntüleri paylaşmak için çekilen bu videoda, gencin düşüş anı da kaydedilmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
adrenalin korkuluk yüksekten düşme

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