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Köprü öğrenciler geçtikten sonra çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı.

Köprü öğrenciler geçtikten sonra çöktü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçişinden hemen sonra meydana geldiği belirtildi.
​Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı. Üstüntaş Mahallesi'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.
Öğrencileri köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Köprü öğrenciler geçtikten sonra çöktüKöprü öğrenciler geçtikten sonra çöktüKöprü öğrenciler geçtikten sonra çöktü

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