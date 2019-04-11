HABER

Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.

Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.
Ergani'deki Kral Kızı Barajı'nda aşırı yağmur yağışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Bu nedenle Yoncalı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan taş köprü sular altında kaldı. Köprünün sular altında kalmasıyla 30 haneli 300 nüfuslu mahalleye ulaşım sağlanamayınca, taşımalı eğitim kapsamındaki 20 öğrencinin, 4 gündür Ergani merkezde bulunan okullarına gidemedikleri belirtildi.
Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldız, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın mahalleye gelerek incelemelerde bulunduğunu, can ve mal kaybının olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Mahalle dışından gelen kişiler yolu bilmediği için köprü yoluna uyarı levhaları koyduklarını, güvenlik korucularının nöbet tuttuğunu anlatan Muhtar Yıldız, "Araçlarla köprüye kadar gelip, oradan inerek tarla içinde mahalleye yürüyerek gidiyoruz. 20 öğrencimiz 4 gündür okula gidemiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildiGümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
Tokat'tan Ankara ve İstanbul'a ev ekmeğiTokat'tan Ankara ve İstanbul'a ev ekmeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.