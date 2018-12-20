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Köprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

ADANA'da Çatalan Köprüsü üzerinde otomobili terk edilmiş halde bulunan Osman Alaçkaya (62), dalgıç polisler tarafından suda arandı.  İntihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulan Alaçkaya'nın yakınları, arama çalışmalarını köprü korkuluklarına çıkarak izledi.

Köprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izlediler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çatalan Köprüsü üzerinde otomobili terk edilmiş halde bulunan Osman Alaçkaya (62), dalgıç polisler tarafından suda arandı. İntihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulan Alaçkaya'nın yakınları, arama çalışmalarını köprü korkuluklarına çıkarak izledi.
Olay, Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Köprüsü'nde meydaya geldi. İddiaya göre, sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya, 17 Aralık'ta eve gitmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Gece yarısına kadar Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerini, kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Çatalan Köprüsü çevresinde arama yapan Erkem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini, köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu.Kontak anahtarı üzerinde olan otomobilde ağabeylerinin cüzdanı ile telefonlarının olduğunu gören kardeşler, polise haber verdi.
Aradan geçen 3 güne rağmen aramalardan bir sonuç alınmadı. Bugün devam eden arama çalışmalarına yaklaşık 50 kişi ile sualtı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri katıldı. Suda yapılan arama çalışmalarını, aile üyeleri köprünün demir korkuluklarına çıkarak izledi.

FOTOĞRAFLI

Köprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izledilerKöprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izledilerKöprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izledilerKöprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izlediler

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