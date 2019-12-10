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Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi:1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Elazığ-Malatya arasında yapımı süren Kömürhan köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.Olay, Elazığ-Malatya sınırında bulunan iki şehri bir birine bağlayan Kömürhan köprüsü mevki’inde meydana geldi.

Elazığ-Malatya arasında yapımı süren Kömürhan köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Elazığ-Malatya sınırında bulunan iki şehri bir birine bağlayan Kömürhan köprüsü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü ve viyadük alanında tünel inşası sırasında kullanılan vinçlerden 1 tanesi devrildi. O sırada işçilerden biri vincin altında sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vinç altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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