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Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.Kızıksa Mahallesine giden yol üzerinde bulunan Kocaçay’ın üzerindeki köprü, ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü yapmak için yıkıldı.

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.
Kızıksa Mahallesine giden yol üzerinde bulunan Kocaçay’ın üzerindeki köprü, ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü yapmak için yıkıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında inşasına başlanan köprü inşaatı durunca sürücüler ve Kızıksa halkı tepki gösterdi. Köprünün yıkılmasıyla birlikte oldukça tehlikeli ve dar olan Sedde üzerindeki toprak yolu kullanan sürücüler, her an uçuruma yuvarlanma korkusu yaşamakla birlikte araçlarının büyük oranda zarar gördüğünü açıkladılar.
Kızıksa Mahallesi Muhtarı Kamil Çakır, "Vatandaşlara yalan söylemeye bıktım, yalan bulamıyorum artık. Madem köprüyü bu kadar sürede yapmayacaklardı niye eski köprümüzü yıktılar? En azından bu rezilliği çekmezdik. Oldukça dar olan toprak yolda yağmur yağmasın diye dua ediyoruz, yağmur yağdığı anda zaten gitmemiz mümkün değil. Allah rızası için bizim köprümüzü bir an önce yapıp hizmete açsınlar. Birilerinin uçuruma yuvarlanıp ölmesini mi bekliyorlar? Yetkili birileri gelip benim mahalle halkına açıklama yapsın” şeklinde konuştu.

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

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