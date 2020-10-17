HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı

Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Manisa'nın AK Partili Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, kendisi ve ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı

Gribal enfeksiyon şikayetiyle dün hastaneye başvuran Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan Başkan Topuz, eşi, 2 çocuğu ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karantina sürecini evde geçirdikleri belirtildi.

Konuyla ilgili Topuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemin tamamında koronavirüs testi pozitif çıktı ve şu an sağlık durumları iyi. Ben de karantina sürecindeyim. Ümit ediyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Telefonlarınıza cevap veremediğim için hepinizden özür diliyorum. Bu konuda arayan soran mesaj atan tüm gönül dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 13 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yoğun bakıma yakın monitörizasyon bölümünde tedavisine devam edildiği açıklandı. Konuyla ilgili Saruhanlı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun bakıma yakın monitörizasyon ve tedbir amaçlı alınan başkanımız Zeki Bilgin'in tedavisi Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Genel durumu iyi olan başkanımızın tez zamanda taburcu olması dileğiyle" dedi.

Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz koronavirüse yakalandı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Taksim'de maske denetimiTaksim'de maske denetimi
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.