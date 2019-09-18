Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor

Bot ve kanoyla geçilen rafting parkuru süresince turistler, atlama, zıplama, çamur banyosu, yüzme alanlarında macera ve adrenalini dorukta yaşıyor. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamında turistler, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu.

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, mart ile kasım arasında bölgede rafting yapılabildiğini söyledi.

Her geçen yıl raftinge ilginin arttığını vurgulayan Tırnaksız, her ülkeden turisti ağırladıklarını bildirdi.

Raftingin eğlenceli ve heyecanlı bir spor olduğunu anlatan Tırnaksız, raftingle tanışanların, tekrar yapmak istediğini ifade etti.

Bölgede işletmecilik yapan Hasan Ali Toşur da kanyonda günde yaklaşık 6 bin turistin rafting heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Botların 2, 6, 8 ve 12 kişilik olduğunu bildiren Toşur, her botta bir rehber bulunduğunu anlattı. Toşur, 6 yaşından itibaren isteyen herkesin rafting yapabildiğini belirtti.

Aydınlatma olursa gece de rafting yapılabileceğine işaret eden Toşur, "Her geçen yıl ilgi artıyor. Hem doğa hem rafting olarak buradaki kanyon dünyanın ilgisini çekti. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahibiz. Tek sorunumuz bölgenin sit alanında yer alması." diye konuştu.

- "Heyecanlı ve çok güzel"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Julia Viasova da tatil için her yıl Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.