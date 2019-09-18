HABER

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli rafting rotalarından Antalya'daki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi - Yılın 8 ayında yabancı ziyaretçi sayısında 11 milyona ulaşan kentte, turistlerin yüzde 80'i, doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuk yapıyor - Bölgede işletmecilik yapan Hasan Ali Toşur: - "Günde yaklaşık 6 bin turist rafting yapıyor. Her geçen yıl ilgi artıyor. Hem doğa hem rafting olarak buradaki kanyon dünyanın ilgisini çekti"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu.

Manavgat ilçesinde bulunan, Türkiye'nin önemli rafting rotaları arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi.

Yılın 8 ayında 11 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, ziyaretçilerin yüzde 80'i, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.

Erken saatlerde Köprüçay'a gelen turistler, önce parkur hakkında rehberden bilgi alıyor, ardından kasklarını takıp, can yeleği ve su ayakkabılarını giyip, kendilerini dağların zirvesinden akan suya bırakıyor.

Bot ve kanoyla geçilen rafting parkuru süresince turistler, atlama, zıplama, çamur banyosu, yüzme alanlarında macera ve adrenalini dorukta yaşıyor. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamında turistler, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

- "Her geçen yıl ilgi artıyor"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, mart ile kasım arasında bölgede rafting yapılabildiğini söyledi.

Her geçen yıl raftinge ilginin arttığını vurgulayan Tırnaksız, her ülkeden turisti ağırladıklarını bildirdi.

Raftingin eğlenceli ve heyecanlı bir spor olduğunu anlatan Tırnaksız, raftingle tanışanların, tekrar yapmak istediğini ifade etti.

Bölgede işletmecilik yapan Hasan Ali Toşur da kanyonda günde yaklaşık 6 bin turistin rafting heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Botların 2, 6, 8 ve 12 kişilik olduğunu bildiren Toşur, her botta bir rehber bulunduğunu anlattı. Toşur, 6 yaşından itibaren isteyen herkesin rafting yapabildiğini belirtti.

Aydınlatma olursa gece de rafting yapılabileceğine işaret eden Toşur, "Her geçen yıl ilgi artıyor. Hem doğa hem rafting olarak buradaki kanyon dünyanın ilgisini çekti. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahibiz. Tek sorunumuz bölgenin sit alanında yer alması." diye konuştu.

- "Heyecanlı ve çok güzel"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Julia Viasova da tatil için her yıl Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Arkadaş gruplarıyla geldiğini anlatan Viasova, ilk kez rafting heyecanı yaşadığını bildirdi.

Kaldığı otelde rafting turu düzenlendiğini öğrendiğini belirten Viasova, "Raftingin nasıl yapıldığını merak ettim, denemek istedim ve geldim. Tehlikeli gibi görünüyor ama çok güzel ve heyecanlı. Buradan mutlu ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Rus turist Anastasia Selivanova da tatil için Antalya'da bulunduğunu dile getirdi.

Raftingle eğlenceli dakikalar yaşadıklarını vurgulayan Selivanova, "Heyecan ve adrenalin tutkunları için ideal bir etkinlik. Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." dedi.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
İlk başkentler Yenişehir ve Bursaİlk başkentler Yenişehir ve Bursa
Obez kedi, egzersiz ile 4,5 kilo verdiObez kedi, egzersiz ile 4,5 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanyon Manavgat Rafting Side

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Son 4 ay içinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

417 PKK’lı terörist öldürüldü!

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.