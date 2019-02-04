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Köprüde bomba paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı.

Köprüde bomba paniği

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Olay, saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti. Ardından polise haber verdi. Polis, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Köprüde bomba paniğiKöprüde bomba paniğiKöprüde bomba paniğiKöprüde bomba paniği

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