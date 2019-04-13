"Köprüde Buluşmalar" ödülleri sahiplerini buldu

Melodika Ses Ödülü, Selda projesinin yönetmeni Amber İşbilen'e Melodika kurucularından Taylan Oğuz tarafından verilirken, bu yıl ilk kez verilen Dell Precision Ödülü "Uzun İnce Yol" projesinin yönetmeni Banu Sıvacı ve yapımcısı Zeynep Koray'a DELL Türkiye Pazarlama Müdür Belit Funda tarafından takdim edildi.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında Türkiye'den ve komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8 bin avro CNC Ödülü, Commedia projesinin yönetmeni Myriam El Hajj ve yapımcısı Myriam Sassine'e Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter tarafından verildi.

Uyku Kampı projesinin yönetmeni Zeynep Dadak ile yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı 30 bin lira değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü'nü Gülin Üstün'den aldı.

Fransız Sarayı ev sahipliğinde yapılan resepsiyonda 5-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen atölye ve sunumların ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler açıklandı.

"Cenaze" projesinin yönetmeni Orçun Behram ve yapımcısı Müge Özen'e GeniusPark Görsel Efekt Ödülü'nü yapımcı Sema Duran'dan aldı.

"Uyku Kampı" adlı projenin yönetmeni Zeynep Dadak ve yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı'ya, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü senaryo danışmanı ve yazar Nicos Panayotopoulos verdi.

Bu yıl ilk kez verilen Seyap Ödülü, "Güneş" projesinin yönetmeni Nejla Demirci ve yapımcısı Mesut Ulutaş'a yapımcı Yamaç Okur tarafından verildi.

Transilvania Pitch Stop Ödülü yapımcı Oana Giurgiu tarafından "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile" projesinin yapımcısı Engin Palabıyık ve yönetmeni Ali Ercivan’a verilirken, komşular Platformu'na özel verilen Postbıyık Ses Prodüksiyon Ödülü, Postbıyık kurucuları Yalın Özgencil ve Sertaç Toksöz tarafından "Carnaval" projesinin yönetmeni Mohamed Siam ve yapımcısı Guillaume de Seille'e takdim edildi.

- Yapım Aşaması Atölyesi'nin kazananları

Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımı devam eden sekiz filmin katıldığı "Work in Progress"in atölye jürisi, filmlerin yönetmen yapımcılarını çeşitli ödüllere layık gördü.