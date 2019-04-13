HABER

"Köprüde Buluşmalar" ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:16 | Son Güncelleme

38. İstanbul Film Festivali kapsamında 14. kez düzenlenen "Köprüde Buluşmalar"ın kazananları düzenlenen resepsiyonda ödüllerini aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali kapsamında 14.'sü gerçekleştirilen "Köprüde Buluşmalar"ın kazananları ödüllerini aldı.

Fransız Sarayı ev sahipliğinde yapılan resepsiyonda 5-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen atölye ve sunumların ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler açıklandı.

Ödül resepsiyonu, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ve Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın konuşmalarıyla başladı.

Uyku Kampı projesinin yönetmeni Zeynep Dadak ile yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı 30 bin lira değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü'nü Gülin Üstün'den aldı.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında Türkiye'den ve komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8 bin avro CNC Ödülü, Commedia projesinin yönetmeni Myriam El Hajj ve yapımcısı Myriam Sassine'e Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter tarafından verildi.

Melodika Ses Ödülü, Selda projesinin yönetmeni Amber İşbilen'e Melodika kurucularından Taylan Oğuz tarafından verilirken, bu yıl ilk kez verilen Dell Precision Ödülü "Uzun İnce Yol" projesinin yönetmeni Banu Sıvacı ve yapımcısı Zeynep Koray'a DELL Türkiye Pazarlama Müdür Belit Funda tarafından takdim edildi.

"Cenaze" projesinin yönetmeni Orçun Behram ve yapımcısı Müge Özen'e GeniusPark Görsel Efekt Ödülü'nü yapımcı Sema Duran'dan aldı.

"Uyku Kampı" adlı projenin yönetmeni Zeynep Dadak ve yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı'ya, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü senaryo danışmanı ve yazar Nicos Panayotopoulos verdi.

Bu yıl ilk kez verilen Seyap Ödülü, "Güneş" projesinin yönetmeni Nejla Demirci ve yapımcısı Mesut Ulutaş'a yapımcı Yamaç Okur tarafından verildi.

Transilvania Pitch Stop Ödülü yapımcı Oana Giurgiu tarafından "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile" projesinin yapımcısı Engin Palabıyık ve yönetmeni Ali Ercivan’a verilirken, komşular Platformu'na özel verilen Postbıyık Ses Prodüksiyon Ödülü, Postbıyık kurucuları Yalın Özgencil ve Sertaç Toksöz tarafından "Carnaval" projesinin yönetmeni Mohamed Siam ve yapımcısı Guillaume de Seille'e takdim edildi.

- Yapım Aşaması Atölyesi'nin kazananları

Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımı devam eden sekiz filmin katıldığı "Work in Progress"in atölye jürisi, filmlerin yönetmen yapımcılarını çeşitli ödüllere layık gördü.

Resepsiyonda, 30 bin liralık ödülün yanı sıra Başka Sinema Ödülü, Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü ve Paz Dijital İletişim Ödülleri de verildi.

"Kraliçe Lear" filminin yönetmeni Pelin Esmer ile yapımcısı Dilde Mahalli, "Miss Holokost Survivor" filminin yönetmeni Eytan İpeker ile yapımcısı Yoel Meranda, "Dirlik Düzenlik" filminin yönetmeni Nesimi Yetik ile yapımcısı Betül Esener ödüllerini aldı.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralıKocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldıVan-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film fransız sarayı İKSV Köprüde Buluşmalar ödül

En Çok Okunan Haberler

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.