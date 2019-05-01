Köprüde intihar etmek isteyen kişiyi Ahmet Davutoğlu ikna etti

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.

Köprünün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu. Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

