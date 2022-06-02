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  4. Köprüde korku dolu anlar! Ekipler alarma geçti... Peş peşe bayıldılar

Köprüde korku dolu anlar! Ekipler alarma geçti... Peş peşe bayıldılar

02.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de akşam saatlerinde korku dolu anların yaşandığı bir olay meydana geldi. Genç bir kadın sevgilisiyle tartıştıktan sonra köprüye çıkıp korkulukların arkasına geçti. Durumu gören vatandaşlar hızla ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadını köprüden indirdi. Olay sonrası genç kadın bayıldı. Kadın hastaneye kaldırılırken bu durumu gören ve panikleyen erkek arkadaşı da bayıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köprüde korku dolu anlar! Ekipler alarma geçti... Peş peşe bayıldılar

Korku dolu anların yaşandığı olay, akşam saatlerinde Kervan Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu S.N.F.T., sevgilisiyle tartışmasının ardından köprünün üzerine çıkarak, korkulukların arkasına geçti. Genç kadını köprünün üstünde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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BİR ANLIK DALGINLIKTAN İSTİFADE EDEREK KURTARDILAR

D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, genç kadının sevgilisi G.P. de olay yerine gelerek kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açtığı esnada bir anlık dalgınlıktan istifade eden polis ekipleri genç kadını kurtardı.

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PEŞ PEŞE BAYILDILAR

Bayılan S.N.F.T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadını o halde gören erkek arkadaşı da panikleyerek bayıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Düzce
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