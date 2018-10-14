Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren biri patenli diğeri de bisikletli 2 genç, araçların arasından geçerek birbirleriyle yarışmıştı. Araçların çamurluklarından tutunarak köprüden geçen gençler, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.
Ölüm yarışının sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmada gençlerin kimliğini tespit eden polis, İsmail Ö. (23) ve İslam S. (21) olduklarını belirledi.
Polis yaptığı sosyal medya araştırmasında, 2 gencin daha önce Avrasya Tüneli’ne bisikletle girdiğini tespit etti. Ekipler, 2 şahsı adreslerinde gözaltına alarak şubeye getirdi. Gençlere burada “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 216'şar lira para cezası kesildi. Gençler ardından adli işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.
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