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Köprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini ateşe verdikten sonra boğaza atlayarak intihar eden Bahattin K., Düzce’de toprağa verildi.

Köprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- İSTANBUL’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini ateşe verdikten sonra boğaza atlayarak intihar eden Bahattin K., Düzce’de toprağa verildi.
Bahattin K., dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini ateşe verdikten sonra, koşarak korkuluklara çıktı. Ardından da kendisini boşluğa bıraktı. Cesedi Deniz Polisi tarafından denizden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu’na götürülen Bahattin K.'nin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınıp, Düzce’ye getirildi. Akınlar Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınan Bahattin K., Gümüşova’da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gümüşova Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan Bahattin K.'nin Düzce Yeni Sanayi Çarşısı’nda oto kaporta ve boya üzerine iş yeri olduğu, son günlerde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı bildirildi.

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Köprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildiKöprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildiKöprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildi

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