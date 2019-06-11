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Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

Edirne-Çanakkale yolunda köprüye sıkışan tır, tekerlekleri indirilip üstten kesilerek kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Biçer yönetimindeki 22 EBE 60 plakalı tır, Keşan’dan çıkarken gece 03.00 sularında altından geçmek istediği Edirne-Çanakkale yolu altında bulunan köprüye takıldı.

Edirne-Çanakkale yolunda köprüye sıkışan tır, tekerlekleri indirilip üstten kesilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Biçer yönetimindeki 22 EBE 60 plakalı tır, Keşan’dan çıkarken gece 03.00 sularında altından geçmek istediği Edirne-Çanakkale yolu altında bulunan köprüye takıldı. Tırı çıkarmak için denen yöntemler başarısız olurken, Keşan Belediyesi İtfaiyesi ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin çabalarıyla lastikleri indirilen ve dorse direkleri kesilen tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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