Köprüde tedirgin eden dakikalar! Polis güçlükle ikna etti

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan alt geçidin bariyerlerinde elinde bıçakla biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

POLİSİN YOĞUN ÇABASI SONUÇ VERDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçakla direnen şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmalar sonucunda ikna olan şahıs bariyerlerden geçerek polise teslim oldu. Şahıs, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



