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Köprüdeki dehşete ilişkin yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, sevgilisi olan Ece Alça’yı öldürdükten sonra köprüden atlayan Mehmet Keleş’in 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.Fatih’te otomobildeki sevgilisi Ece Alça’yı öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

Köprüdeki dehşete ilişkin yeni gelişme

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, sevgilisi olan Ece Alça’yı öldürdükten sonra köprüden atlayan Mehmet Keleş’in 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Fatih’te otomobildeki sevgilisi Ece Alça’yı öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti. Mehmet Keleş’in cesedi Üsküdar açıklarından çıkarılırken, söz konusu araç köprü üzerinden kaldırılarak, incelenmek üzere Gayrettepe Asayiş Şube otoparkına çekildi. Mehmet Keleş’in sorgulamasında, 2 yağma, 1 cinsel taciz, 3 otodan hırsızlık, 6136 SKM, 1 kötü muamele-kasten yaralama, 6 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 çocuğun cinsel istismarı, 3 kasten yaralama olmak üzere toplam 19 adet olaydan şüpheli kaydı olduğu öğrenildi.

Köprüdeki dehşete ilişkin yeni gelişme

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