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Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde taksiden aniden inen şahıs korkuluklara çıktı. Bir vatandaşın o anları görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletmesi dikkat çekerken, intihar etmek isteyen şahıs uzun süren uğraşlar sonucu ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir eden ticari takside yolculuk yapan vatandaş, trafik yoğunluğunun artmasını fırsat bilerek hızını azaltan taksiden bir anda inerek intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü durumu polise bildirdi. Kimliği belirsiz vatandaş, engelleri aşarak korkulukların yanına gitti. Korkulukların diğer tarafına geçen ve taksi şoförünün iddiasına göre uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öğrenilen şahıs, intihar edeceğini söyleyerek tek elini bıraktı. Durumu gören vatandaşlar otomobillerinden inerek şahısı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYLE ARKADAŞINA İZLETTİ

Olayın yaşandığı esnada intihar girişimini fark eden bir vatandaş ise, cep telefonu ile bir arkadaşını görüntülü arayarak o anları izletti. Bir süre ne olup biteceğini merak ettiği için bekleyen vatandaş, daha sonra oradan ayrıldı.
Yaklaşık yarım saat süren çabalar sonucunda vatandaş ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar

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