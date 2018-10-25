Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin isimli şahsa "atla" diyerek tepki gösterdiği iddia edilen iki kadın intihara teşvik suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay sırasında köprüden otomobille geçen Hülya U. (49) ile Merve Ö.'nün (27), aracın camını açarak, “Senin yüzünden trafikte saatlerdir bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye bağırarak küfür ettikleri iddia edilmişti. Bu tepkiyi duyan Erol Çetin de kısa bir süre sonra kendisini boşluğa bırakmıştı. Çetin, Deniz Polisi tarafından hemen sudan çıkarılmış ancak, sağlık ekiplerinin çabasına karşın kurtarılamamıştı.

