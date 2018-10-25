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Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Köprüdeki intiharda yeni gelişme... İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden adama 'Atlayacaksan atla' diyen kadınlara kötü haber geldi. Hülya Uysal ve Merve Özocak intihara teşvik suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin isimli şahsa "atla" diyerek tepki gösterdiği iddia edilen iki kadın intihara teşvik suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay sırasında köprüden otomobille geçen Hülya U. (49) ile Merve Ö.'nün (27), aracın camını açarak, “Senin yüzünden trafikte saatlerdir bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye bağırarak küfür ettikleri iddia edilmişti. Bu tepkiyi duyan Erol Çetin de kısa bir süre sonra kendisini boşluğa bırakmıştı. Çetin, Deniz Polisi tarafından hemen sudan çıkarılmış ancak, sağlık ekiplerinin çabasına karşın kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Boğaziçi Köprüsü intihar

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