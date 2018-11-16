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Köprüdeki kazada "unutulan tabela" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde unutulduğu öne sürülen tabelaya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde unutulduğu öne sürülen tabelaya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görüp duran diğer motosikletliler yardım etmek için seferber oldu. Yaşananlar yine yardım için duran bir motosikletlinin kaskındaki kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu için getirilen bir spor giyim firmasına ait tabela, maraton tamamlandıktan sonra trafiğe açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yol kenarında unutuldu. Kadıköy’deki Fenerbahçe maçı çıkışında motosikleti ile Avrupa yakasına geçen bir taraftar, iddiaya göre köprü üzerinde unutulan tabelaya çarptı. Çarpmayla motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü düşerek yaralandı. Kazayı görenler diğer motosiklet sürücüleri yaralıya yardım etmek için seferber oldu. Yine yardım için duran motosikletli Gürkan Çalışkan yaşananları kaskında takılı olan kamera ile kaydetti. EKİPMANIN ÖNEMİ ANLATTILAR El parmağı kırılan motosiklet sürücüsünü bir an olsun yalnız bırakmayan diğer motosikletliler kazalardan korunmak için koruyucu eldiven ve diğer ekipmanların kullanılmasını ve önemini kazazedeye anlattılar. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yolda unutulan tabela polis tarafından kaldırıldı.

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