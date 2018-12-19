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Köprüden 20 metre yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 20:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde köprüden 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Mehmet Özmen yaşamını yitirdi.

Köprüden 20 metre yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde köprüden 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Mehmet Özmen yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabah tarihi İpekyolu'nda meydana geldi. Irak'ta dönen Mehmet Özmen yönetimindeki 47 KV 848 plakalı kamyon, Şırnak'ın Cizre ile Nusaybin ilçelerini birbirine bağlayan köprüde kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyondan çıkarılan Özmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Kullanılamaz hale gel kamyon ise çekiciyle çıkarıldı.

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Köprüden 20 metre yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldüKöprüden 20 metre yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

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