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Köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden T.Y. idaresindeki 16 CZG 74 plakalı tır, Geyve ilçesi Epçeler Mahallesi'nde rampada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cevat Ayhan Köprüsü'nün yanındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan ve yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen tır, istinat duvarına çarparak durabildi.

Ağır yaralanan tır sürücüsü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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