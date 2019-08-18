HABER

Köprüden atladı, yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde köprüden Filyos çayına atlayarak intihar girişiminde bulunan N.T.

Köprüden atladı, yara almadan kurtuldu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde köprüden Filyos çayına atlayarak intihar girişiminde bulunan N.T. (37), önlem alan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe girişindeki köprüde meydana geldi. Köprünün korkuluklarına çıkan N.T.’yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, intihar edeceğini söyleyen N.T.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. N.T., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Suya düşen N.T.’yi, önlem alan itfaiye ekipleri kurtararak sudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan N.T., kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.T.'nin niçin intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

FOTOĞRAFLI

Köprüden atladı, yara almadan kurtulduKöprüden atladı, yara almadan kurtuldu

PARTNERBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesinBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesin
Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 8 yaralıElazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 8 yaralı
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralıHonduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.