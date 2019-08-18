Köprüden atladı, yara almadan kurtuldu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde köprüden Filyos çayına atlayarak intihar girişiminde bulunan N.T. (37), önlem alan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe girişindeki köprüde meydana geldi. Köprünün korkuluklarına çıkan N.T.’yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, intihar edeceğini söyleyen N.T.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. N.T., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Suya düşen N.T.’yi, önlem alan itfaiye ekipleri kurtararak sudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan N.T., kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.T.'nin niçin intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

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