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Köprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisini köprüden atmak isteyen Özay K.'yi (22), polisler son anda kurtardı.

Köprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı

İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisini köprüden atmak isteyen Özay K.'yi (22), polisler son anda kurtardı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Tarihi Irgandı Köprüsü'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;
Özay K., tartıştığı kız arkadaşıyla görüşmek istedi. Ancak kız arkadaşına ne cep telefonundan ne de sosyal medya hesaplarından ulaşamadı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Irgandı Köprüsü'nün duvarına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisler, kendini köprüden atmak isteyen Özay K.'yi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Özay K.'yi, polis köprüden atlayacağı sırada tutup, çekti.
Özay K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Köprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardıKöprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardıKöprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardıKöprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı

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