Köprüden atlayan emekli, hastanede öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen ve dün akşam Setbaşı Köprüsü'nden atlayarak ağır yaralanan emekli Tuncay A. (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 gün önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk babası Tuncay A.'ya, yapılan tetkiklerde beyin tümörü teşhisi konuldu. Beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra bunalıma girdiği ileri sürülen Tuncay A., dün akşam merkez Osmangazi ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'ne çıkarak kendisini 30 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Tuncay A., haber verilmesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay A., doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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